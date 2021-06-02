Москва попала в тройку мегаполисов по оптимальности мер борьбы с COVID-19

Аналитики EY включили Москву
в тройку мегаполисов по оптимальности мер борьбы с COVID-19. Об этом в среду, 2 июня, сообщает Forbes
.
Российская столица стала одним из городов, выбравших наиболее оптимальные меры преодоления последствий пандемии коронавируса. Аналитики указывают, что в Москве зафиксированы низкая безработица и сравнительно слабое падение экономики на фоне «умеренных» заболеваемости и смертности.
В исследовании компании говорится, что Москва, борясь с пандемией, стала одним из трех городов, которые «продемонстрировали наиболее сбалансированные показатели» с точки зрения заболеваемости, смертности и экономики.
Аналитики сравнили столицу России, Осло, Сингапур, Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Стокгольм и Мадрид. Оценивалось снижение в этих городах валового регионального продукта (ВРП) и занятости населения, а также количество заболевших и умерших от COVID-19 по состоянию на первый квартал 2021 года.
Согласно исследованию, самые «сбалансированные» результаты продемонстрировали Осло, Сингапур и Москва.
«Учитывая специфику Сингапура (островное государство) и Осло (небольшое население), можно сделать вывод о том, что среди сопоставимых рассмотренных городов Москве удалось реализовать самый оптимальный комплекс мер по преодолению последствий пандемии», — сообщили аналитики.