Москва попала в тройку мегаполисов по оптимальности мер борьбы с COVID-19

Аналитики EY включили Москву в тройку мегаполисов по оптимальности мер борьбы с COVID-19. Об этом в среду, 2 июня, сообщает Forbes

Фото: Мослента Мослента

Российская столица стала одним из городов, выбравших наиболее оптимальные меры преодоления последствий пандемии коронавируса. Аналитики указывают, что в Москве зафиксированы низкая безработица и сравнительно слабое падение экономики на фоне «умеренных» заболеваемости и смертности.

В исследовании компании говорится, что Москва, борясь с пандемией, стала одним из трех городов, которые «продемонстрировали наиболее сбалансированные показатели» с точки зрения заболеваемости, смертности и экономики.

Аналитики сравнили столицу России, Осло, Сингапур, Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Стокгольм и Мадрид. Оценивалось снижение в этих городах валового регионального продукта (ВРП) и занятости населения, а также количество заболевших и умерших от COVID-19 по состоянию на первый квартал 2021 года.

Согласно исследованию, самые «сбалансированные» результаты продемонстрировали Осло, Сингапур и Москва.