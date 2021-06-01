В столице переименуют площади и скверы

Также в память о выдающейся балерине Галине Улановой площади, расположенной перед кинотеатром «Иллюзион» присвоено наименование – площадь Галины Улановой.

Помимо этого, сквер возле Московского нефтеперерабатывающего завода получит название сквер Героев-нефтяников, сквер возле станции метро «Сокольники» будет переименован в сквер Московского метро, также сквер рядом со спортивной школой «Борец» получил название сквер Борец, сквер рядом со станцией метро «Люблино» – Люблинский сквер.