В столице переименуют площади и скверы

«В память о великом композиторе Петре Ильиче Чайковском площади, расположенной вдоль Садового кольца между Поварской и Большой Никитской улицами в районе Пресненский (ЦАО), присвоено наименование – площадь Чайковского. В непосредственной близости от площади находится Культурный центр имени композитора», – цитирует сообщение РИА «Новости».
«В память об ученом – микробиологе и эпидемиологе Пелагее Альбертовне Вершиловой безымянной площади, расположенной вблизи примыкания улицы Гамалеи к улице Академика Ермольевой в районе Щукино, присвоено наименование – площадь Академика Вершиловой», – говорится в сообщении пресс-службы.