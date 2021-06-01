Власти Румынии заявили о снятии ограничений из-за COVID-19

Власти Румынии
с 1 июня снимают еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, гражданам разрешают проводить мероприятия на открытом воздухе, в которых принимают участие до тысячи человек. Обязательным условием является ношение масок и соблюдение социальной дистанции, передает "Москва 24". Также участники должны быть вакцинированы, иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или переболеть коронавирусом больше 15 и меньше 90 дней назад. Также на рабочие места могут вернуться до 70% сотрудников. А спортивные мероприятия будут проводиться со зрителями, однако трибуны должны быть заполнены только на четверть. Кроме того, власти Румынии разрешили въезд в страну туристам. Путешественникам нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, переболеть COVID-19 меньше 90 дней назад или быть вакцинированными, передают РИА "Новости".