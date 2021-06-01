В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Власти Румынии заявили о снятии ограничений из-за COVID-19

Газета.Ru
1 июня 2021
Власти Румынии с 1 июня снимают еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, гражданам разрешают проводить мероприятия на открытом воздухе, в которых принимают участие до тысячи человек. Обязательным условием является ношение масок и соблюдение социальной дистанции, передает "Москва 24". Также участники должны быть вакцинированы, иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или переболеть коронавирусом больше 15 и меньше 90 дней назад. Также на рабочие места могут вернуться до 70% сотрудников. А спортивные мероприятия будут проводиться со зрителями, однако трибуны должны быть заполнены только на четверть. Кроме того, власти Румынии разрешили въезд в страну туристам. Путешественникам нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, переболеть COVID-19 меньше 90 дней назад или быть вакцинированными, передают РИА "Новости".
Новости Москвы,COVID-19,Москва24,РИА Новости,Румыния,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители