В доме-книжке на Новом Арбате заменили лифты

В доме-книжке на Новом Арбате
в Москве
заменили шесть скоростных лифтов, говорится в сообщении столичного департамента капремонта.
Как указывается в нем, нормативный срок в 25 лет закончился для всех подъемников в 26-этажном доме по адресу: Новый Арбат, 11. В последнее время эксплуатировались только четыре лифта, работа двух была остановлена по техническим причинам.
Замена лифтов проводилась поэтапно, так как в здании размещается большое количество разных учреждений. На первом этапе заменили четыре лифта, на втором - еще два, отмечается в сообщении.
"Все они соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности лифтов, ГОСТам, а также необходимым характеристикам для высотных офисных зданий и обладают скоростью 2,5 м/с", - уточняется в нем.
В сообщении добавляется, что лифты оснащены системой контроля дверного пространства и приспособлены для маломобильных людей.