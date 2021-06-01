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Чат-бот столичного метро начнет работать со всеми видами транспорта

Москва24иещё 1
2 часа назад
Чат-бот "Александра", интегрированный в приложение "Метро Москвы", начнет работать со всеми видами транспорта, в том числе наземным и железнодорожным. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Чат-бот метро начнет работать со всеми видами транспорта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Хорошие новости – мы приняли решение о масштабировании чат-бота на все виды транспорта. Делать это будем постепенно – сначала нужно научить Александру разбираться в нюансах работы городского транспорта", – пояснили в ведомстве.
После запуска чат-бот сможет прогнозировать прибытие автобусов и электричек, показывать карту парковок и рассказывать о загруженности дорог.
В Дептрансе добавили, что с осени 2021 года Александра уже ответила на 260 тысяч обращений москвичей.
Ранее сообщалось, что пользователям стала доступна обновленная версия сайта столичного метро. Через личный кабинет можно управлять картой "Тройка", узнать о пересадках и выходах, а также о доступных на станциях сервисах.
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