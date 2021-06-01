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Погода в Москве: В Москве побит рекорд по холоду в первый день лета за 54 года

РИАМО
1 час назад
Метеостанция на ВДНХ в первый день лета зафиксировала минимальную температуру – плюс 4 градуса, таким холодным начало календарного лета в Москве не было 54 года, сообщается на сайте «Метеовести».
В Москве побит 50-летний рекорд по холоду 1 июня
Фото: ТАССТАСС
Так, 1 июня 1967 года столбики термометра в Москве остановились на отметке плюс 3,9 градуса.
Ранее в Москве и области был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Прогнозировали падение температуры воздуха от 0 до минус 2 градусов.
Однако в столичном регионе обошлось без заморозков. Минимальная температура была зафиксирована в Волоколамске – плюс 0,3 градуса и в Клину – плюс 0,2 градуса. В Павловском Посаде температура составила плюс 0,7 градуса.
Пик похолодания в столичном регионе пройден. К выходным синоптики прогнозируют значительное потепление.
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