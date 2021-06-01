В Москве побит 50-летний рекорд по холоду 1 июня

Метеостанция на ВДНХ в первый день лета зафиксировала минимальную температуру – плюс 4 градуса, таким холодным начало календарного лета в Москве не было 54 года, сообщается на сайте «Метеовести».

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Так, 1 июня 1967 года столбики термометра в Москве остановились на отметке плюс 3,9 градуса.

Ранее в Москве и области был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Прогнозировали падение температуры воздуха от 0 до минус 2 градусов.

Однако в столичном регионе обошлось без заморозков. Минимальная температура была зафиксирована в Волоколамске – плюс 0,3 градуса и в Клину – плюс 0,2 градуса. В Павловском Посаде температура составила плюс 0,7 градуса.