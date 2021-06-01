Москвичи добавили 65 млн записей в дневник здоровья

Москвичи внесли более 65 миллионов записей в раздел «Дневник здоровья» с момента его создания в электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Фото: Mos.ru Mos.ru

Данные, собранные в нем, помогают врачу составить более полную картину о здоровье пациента и оперативно отслеживать динамику изменений в его организме. Чаще всего горожане вносят данные о пульсе. Основная часть сведений передается в медкарту автоматически при помощи приложений, синхронизированных с умными гаджетами.

Чтобы настроить отправку данных о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови в электронную медицинскую карту через мобильные устройства, необходимо зайти в раздел «Прочее» в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». В нем нужно нажать на кнопку «Отправка данных», после чего выбрать свой полис и показатели, которые будут отправляться при каждом входе в приложение. Перед настройкой необходимо удостовериться, что приложению «ЕМИАС.ИНФО» предоставлен доступ к данным AppleHealth или GoogleFit. Для этого достаточно обновить приложение «ЕМИАС.ИНФО» и подтвердить разрешение на доступ к указанным сервисам.

В электронной медкарте также можно посмотреть результаты обследования, проведенного в павильонах «Здоровая Москва», протоколы осмотров врачей, результаты тестов на COVID-19 и других лабораторных исследований, а также результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии), в том числе снимки, выписки из стационаров и историю вакцинаций взрослых и детей. Помимо этого, горожане могут изучить информацию о выписанных действующих рецептах, больничных листах и данных о вызовах скорой помощи. Документы можно выгружать из медкарты и отправлять по электронной почте или через мессенджеры.

Подать заявку на получение доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Получить доступ к карте могут пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования.

Если учетная запись стандартная, услуга предоставляется по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи — в день подачи заявки.

Для получения быстрого доступа к своей электронной медкарте пользователям с полной учетной записью необходимо зайти на mos.ru во вкладку «Каталог услуг», открыть раздел «Здоровье» и выбрать услугу «Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью». Далее на открывшейся странице подтвердить номер телефона и согласиться с условиями использования сервиса. Перейти в медкарту можно будет сразу после этих действий и подтверждения СМС-кода. На этой же странице пользователь может отметить детей младше 18 лет, чьи медкарты он хочет просматривать. Для этого необходимо, чтобы сведения о детях были указаны в личном кабинете на портале mos.ru и верифицированы.