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Третья вакцина от COVID-19 «КовиВак» поступила в Москву

Мослента
16 минут назад
Третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, поступила в Москву. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения, пишет РБК.
Третья вакцина от COVID-19 «КовиВак» поступила в Москву
Фото: Александр Кряжев/ РИА НовостиАлександр Кряжев/ РИА Новости
В настоящее время москвичам доступно три тысячи доз препарата, прививки им начнут делать в ближайшее время.
На данный момент в Москве можно привиться еще двумя вакцинами, помимо «Спутника V» во всех поликлиниках стала доступна также «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».
«КовиВак» представляет собой живую вакцину на основе цельного инактивированного вируса.
15 мая стало известно, что прививку от коронавируса сделали 1,3 миллиона москвичей. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все вакцинированные чувствуют себя хорошо, 99 процентов не болеют после процедуры.
Новости Москвы,Общество,Сергей Собянин,
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