Третья вакцина от COVID-19 «КовиВак» поступила в Москву

В настоящее время москвичам доступно три тысячи доз препарата, прививки им начнут делать в ближайшее время.

На данный момент в Москве можно привиться еще двумя вакцинами, помимо «Спутника V» во всех поликлиниках стала доступна также «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».