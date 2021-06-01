Температура прогреется до 18 градусов в первый день лета

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов. Осадков не ожидается.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 13 - плюс 18 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.