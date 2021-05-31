Московский зоопарк опубликовал на своей странице в Instagram видео о том, как медведица Роза проводит свое время.

— Бурая медведица Роза — наше настоящее сокровище. Она очень доверительно относится к своим киперам и приветливо — к посетителям, — рассказали в зоосаде.

Отмечается, что медведи вышли из спячки полтора месяца назад и уже успели вернуться к привычному рациону и распорядку дня.

Одно из любимых занятий Розы — ловля карпов в бассейне, уточнили в зоопарке.