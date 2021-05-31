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Временные велополосы появились еще на четырех улицах Москвы

Агентство «Москва»иещё 4
31 мая 2021
В Китайгородском проезде, на ул. Лебедева, Мячковском бульваре и дублере ул. Люблинская появились временные велополосы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Временные велополосы появились еще на четырех улицах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Прошлой ночью в Москве появились еще четыре участка временных велополос - коллеги из комплекса городского хозяйства нанесли их в Китайгородском проезде, на ул. Лебедева, Мячковском бульваре и дублере ул. Люблинская», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что временные велополосы появились на ул. Лесная, ул. Каретный Ряд и ул. Малая Дмитровка.
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