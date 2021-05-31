Четыре студенческих общежития оборудовали бесплатным Wi-Fi

«Качественный интернет необходим для эффективного обучения и комфортной жизни. На сегодняшний момент бесплатная городская сеть Wi-Fi доступна в 166 зданиях общежитий 33 московских вузов. В среднем в месяц в общежитиях сетью городского Wi-Fi пользуются 60–70 тысяч студентов», — рассказал руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» в столичном Департаменте информационных технологий Александр Харитонов.
Теперь бесплатным Wi-Fi могут пользоваться студенты, проживающие в общежитиях по адресам:
— Балтийская улица, дом 10, корпус 2 и Новопесчаная улица, дом 15а (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации);
— Кочновский проезд, дом 7, корпус 1 и Кочновский проезд, дом 7, корпус 2 (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).
Бесплатный Wi-Fi появился в студенческих общежитиях Москвы в 2015 году. Точки доступа устанавливают на основе заявок учебных заведений. В прошлом году пропускную способность каналов связи беспроводной сети в ряде общежитий увеличили в два раза. Это позволило студентам пользоваться еще более быстрым бесплатным интернетом для поиска образовательных материалов, прохождения онлайн-курсов, общения с преподавателями и близкими.
Всего в столице работает более 20 тысяч точек доступа к городской сети Wi-Fi. Помимо студенческих общежитий, бесплатный беспроводной интернет доступен в парках, учреждениях культуры и спорта, а также на улицах Москвы в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.
Узнать, какие места подключены к Wi-Fi, можно на специальной интерактивной карте
портала mos.ru.
Единое Wi-Fi-пространство позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу, без повторной авторизации. Проходить повторную авторизацию нужно раз в три месяца в соответствии с требованием закона.