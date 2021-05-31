Москвичи смогут увидеть солнечное затмение 10 июня

«Да, можно увидеть при условии безоблачной погоды. В Москве будет наблюдаться только частная фаза этого затмения с максимумом в 14:26. В этот момент Луна покроет 0,26 диаметра Солнца. Луна полностью уйдет с диска Солнца в 15:28», - сказали в пресс-службе.
«Наблюдения частного солнечного затмения, как и любые наблюдения поверхности Солнца, необходимо проводить с четким соблюдением правил безопасности. Категорически запрещается смотреть на Солнце глазом или в телескоп без использования специальных солнечных светофильтров. При наблюдениях в телескоп светофильтр должен устанавливаться на объектив телескопа. Самым безопасным способом наблюдения является проецирование изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа. При этом телескоп нужно наводить на Солнце, не глядя в окуляр», - напомнили в планетарии.