В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Москвичи смогут увидеть солнечное затмение 10 июня после обеда

Агентство «Москва»
32 минуты назад
Столичные жители смогут увидеть солнечное затмение 10 июня после обеда при условии безоблачной погоды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Москвичи смогут увидеть солнечное затмение 10 июня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Да, можно увидеть при условии безоблачной погоды. В Москве будет наблюдаться только частная фаза этого затмения с максимумом в 14:26. В этот момент Луна покроет 0,26 диаметра Солнца. Луна полностью уйдет с диска Солнца в 15:28», - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что наблюдения за солнечным затмением нужно проводить с четким соблюдением правил безопасности.
«Наблюдения частного солнечного затмения, как и любые наблюдения поверхности Солнца, необходимо проводить с четким соблюдением правил безопасности. Категорически запрещается смотреть на Солнце глазом или в телескоп без использования специальных солнечных светофильтров. При наблюдениях в телескоп светофильтр должен устанавливаться на объектив телескопа. Самым безопасным способом наблюдения является проецирование изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа. При этом телескоп нужно наводить на Солнце, не глядя в окуляр», - напомнили в планетарии.
В область видимости частного затмения попадет практически вся территория России, лишь в Крыму и на Северном Кавказе затмение не произойдет (Луна пройдет мимо Солнца на небе), а на Дальнем Востоке Солнце зайдет за горизонт до начала затмения. Фаза затмения в Европейской части России будет невелика, в Сибири, особенно на ее севере, - существенно больше.
Новости Москвы,Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители