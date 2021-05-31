Москвичи смогут увидеть солнечное затмение 10 июня

В область видимости частного затмения попадет практически вся территория России, лишь в Крыму и на Северном Кавказе затмение не произойдет (Луна пройдет мимо Солнца на небе), а на Дальнем Востоке Солнце зайдет за горизонт до начала затмения. Фаза затмения в Европейской части России будет невелика, в Сибири, особенно на ее севере, - существенно больше.