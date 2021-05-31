Движение на Большой Очаковской улице ограничат с 1 июня

В столице с 1 июня временно ограничат движение транспорта на Большой Очаковской улице из-за проведения инженерных работ. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник, 31 мая.

Уточняется, что схема движения будет изменена около дома 12 по Большой Очаковской улице.

Работы в том месте пройдут в два этапа. Первый продлится с 1 июня по 20 июля, а второй — с 20 июля по 15 августа.