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Движение ограничат на Большой Очаковской улице в Москве

Вечерняя Москва
3 часа назад
В столице с 1 июня временно ограничат движение транспорта на Большой Очаковской улице из-за проведения инженерных работ. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник, 31 мая.
Движение на Большой Очаковской улице ограничат с 1 июня
Фото: Официальный сайт мэра МосквыОфициальный сайт мэра Москвы
Уточняется, что схема движения будет изменена около дома 12 по Большой Очаковской улице.
Работы в том месте пройдут в два этапа. Первый продлится с 1 июня по 20 июля, а второй — с 20 июля по 15 августа.
Для автомобилистов будет доступна одна полоса, ее компенсируют за счет парковочных мест. Водителей призвали быть внимательными при планировании поездок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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