Собянин открыл Дворец бракосочетания на Бутырской улице

Решение о проведении капитального ремонта Дворца бракосочетания 4 было принято в 2019 году, работы заняли чуть больше года. Во время ремонтных работ не проводилась только торжественная регистрация брака – остальные услуги ЗАГС продолжал оказывать. Во дворце бракосочетания заменили инженерные системы, кровельные покрытия, 39 окон и 65 дверей, сделали дизайнерскую отделку внутренних пространств, утеплили фасад, выполнили перепланировку помещений. В здании создали безбарьерную среду, включая дополнительный зал для бракосочетания маломобильных граждан. Кроме того, во дворце сохранили и отреставрировали исторические элементы – широкую мраморную лестницу из 32 ступеней, ведущую на второй этаж, люстру в главном зале и колонны. На первом этаже уложили новый пол из мрамора. Также в здании установили системы вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. В результате ремонта площадь для торжественной регистрации брака увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров. На окнах появились декорированные орнаментом решетки. В главном зале находится уникальная многоярусная стеклянная люстра, созданная в единственном экземпляре на Московском стекольном заводе и сохранившаяся с первого дня открытия дворца.