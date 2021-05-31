В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Аудионавигацией к 2023 году оснастят 70% станций столичного метро

Москва24иещё 1
50 минут назад
Для удобства слабовидящих пассажиров столичного метро власти разработали систему аудионавигации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке.
Аудионавигацией к 2023 году оснастят 70% станций метро
Фото: Портал мэра и правительства МосквыПортал мэра и правительства Москвы
По его словам, к 2023 году она будет действовать на 70% станций метрополитена.
"В метро сложнодоступная инфраструктура. Поэтому, когда мэр Москвы поручил нам сделать метро доступнее, мы создали Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Для удобства слабовидящих пассажиров мы внедряем систему аудионавигации", – рассказал заммэра.
Кроме того, Ликсутов отметил, что в настоящее время большая половина поездов, курсирующих по подземке, – нового поколения.
Ранее заммэра сообщил, что в московском метро регулярно проводятся исследования "тайный пассажир", которые позволяют оценить качество пассажирских сервисов.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители