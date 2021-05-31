Государственные ветклиники Москвы проведут летом акцию на комплексное УЗИ

В государственных ветеринарных клиниках столицы с 1 июня по 31 июля будет действовать акция на комплексное ультразвуковое исследование. Сделать УЗИ трех систем можно будет по цене одного исследования, что позволит сэкономить почти 70 процентов от стоимости диагностики.