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Государственные ветклиники Москвы проведут летом акцию на комплексное УЗИ

Вечерняя Москва
2 часа назад
В государственных ветеринарных клиниках столицы с 1 июня по 31 июля будет действовать акция на комплексное ультразвуковое исследование. Сделать УЗИ трех систем можно будет по цене одного исследования, что позволит сэкономить почти 70 процентов от стоимости диагностики.
Государственные ветклиники Москвы проведут летом акцию на комплексное УЗИ
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва
Так, в указанный период проверить органы мочевыделительной, репродуктивной системы и пищеварения у питомца можно будет за 981 рубль. По словам ветеринаров, УЗИ-диагностика займет около 40 минут, она абсолютно безопасна и безболезненна для животного.
— УЗИ позволяет своевременно предотвратить болезни почек, печени и желудочно-кишечного тракта. Даже если вам кажется, что животное совершенно здорово, проводить такую комплексную диагностику стоит хотя бы раз в год, поскольку многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, — пояснил начальник Центра лучевой диагностики и биотерапии на станции по борьбе с болезнями животных САО Дмитрий Кузнецов.
В акции принимают участие 18 столичных ветеринарных клиник. Ознакомиться с их списком можно на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее москвичам напомнили правила перевозки домашних животных.
Новости Москвы,Дмитрий Кузнецов,
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