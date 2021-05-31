Государственные ветклиники Москвы проведут летом акцию на комплексное УЗИ

В государственных ветеринарных клиниках столицы с 1 июня по 31 июля будет действовать акция на комплексное ультразвуковое исследование. Сделать УЗИ трех систем можно будет по цене одного исследования, что позволит сэкономить почти 70 процентов от стоимости диагностики.
Так, в указанный период проверить органы мочевыделительной, репродуктивной системы и пищеварения у питомца можно будет за 981 рубль. По словам ветеринаров, УЗИ-диагностика займет около 40 минут, она абсолютно безопасна и безболезненна для животного.