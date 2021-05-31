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Станция МЦД-4 Толстопальцево готова более чем наполовину

Вести Подмосковья
2 часа назад
Реконструкция станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) должна завершиться в этом году. Об этом пишут на официальном сайте столичного мэра.
Строительство МЦД-4 Толстопальцево завершат в 2021 году
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья
Есть и конкретные числа: работы завершены более чем на 50%. В данный момент идет работа по забиванию шпунтовых свай на территории тоннеля. Также начата работа в южном вестибюле станции. Это будет не обычная остановка общественного транспорта.
В планах создать современный пригородный вокзал для всех, кто живет в поселках Кокошкино и Толстопальцево. Платформа будет качественно освещена и интуитивно понятна в разрезе навигации. Будет оборудован безопасный переход через пути. Планируется оборудовать лифты и эскалаторы.
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