Строительство МЦД-4 Толстопальцево завершат в 2021 году

Реконструкция станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) должна завершиться в этом году. Об этом пишут на официальном сайте столичного мэра.
Есть и конкретные числа: работы завершены более чем на 50%. В данный момент идет работа по забиванию шпунтовых свай на территории тоннеля. Также начата работа в южном вестибюле станции. Это будет не обычная остановка общественного транспорта.
В планах создать современный пригородный вокзал для всех, кто живет в поселках Кокошкино и Толстопальцево. Платформа будет качественно освещена и интуитивно понятна в разрезе навигации. Будет оборудован безопасный переход через пути. Планируется оборудовать лифты и эскалаторы.