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Москвичей призвали к осторожности из-за сильного ветра 30 мая

Вечерняя Москваиещё 4
41 минуту назад
Сильный ветер ожидается в Москве в воскресенье, 30 мая. Об этом предупредили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
Коммунальные службы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за сильного ветра
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Москвичей попросили быть внимательнее на улице. В городе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса.
— Дыхание осени: последние дни мая обещают быть по-сентябрьски прохладными и ветреными, — отметили в ведомстве.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра.
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