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Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом после майских праздников

Газета.Ru
44 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал причину роста заболеваемости коронавирусом после майских праздников.
Пришли после майских: Собянин о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, весной растет число любых простудных заболеваний, сейчас к ним добавился и коронавирус.
«После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим», — объяснил глава города в эфире телеканала «Россия 1».
По последним данным, в Москве инфекция подтвердилась у 1 млн 173 тыс. человек, за прошедший день был выявлен 3241 случай.
Ранее Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что благодаря длинным майским выходным в России удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией.
Новости Москвы,Анна Попова,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,
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