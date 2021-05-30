Пришли после майских: Собянин о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

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По его словам, весной растет число любых простудных заболеваний, сейчас к ним добавился и коронавирус.

«После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим», — объяснил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

По последним данным, в Москве инфекция подтвердилась у 1 млн 173 тыс. человек, за прошедший день был выявлен 3241 случай.

Ранее Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.