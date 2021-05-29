В Москве открылся новый вокзал

Фото: Wikipedia Wikipedia

«Сегодня большое событие - впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена, и МЦК, создавая крупный пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до места назначения. Для москвичей это тоже важный транспортный узел, который дает дополнительные возможности и разгружается центр Москвы - одну из самых перегруженных горловин Каланчевско-Курского участка, который больше будет пропускать других поездов. В целом это позитивный проект как для москвичей, так и для гостей столицы», - сказал Собянин.

Он добавил, что власти Москвы совместно с ОАО «РЖД» реализуют крупнейший проект, который включает в себя строительство новых и реконструкцию действующих железнодорожных путей, строительство Московских центральных диаметров, два из которых на сегодняшний день работают в штатном режиме, строительство еще трех центральных диаметров, связывающих различные направления.

«Около 30 млн человек, эта пятая часть населения страны, постоянно и активно пользуются Центральным транспортным узлом, и, конечно, это важнейшее стратегическое направление для улучшения движения поездов», - добавил мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новый железнодорожный вокзал «Восточный» был построен в 2020-2021 годах в составе крупного транспортно-пересадочного узла «Черкизово» , объединяющего станцию «Черкизовская» Сокольнической линии метро, станцию МЦК «Локомотив» и наземный городской транспорт.

На Восточный переведены 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала: поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново; транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

Отмечается, что за счет удобного расположения вокзала его пассажиры смогут экономить на поездках около 40 минут, в частности, благодаря пересадке на МЦК. Предполагается, что около 70% пассажиров, прибывающих на «Восточный» вокзал, продолжат свой путь именно по МЦК. Кроме того, открытие Восточного вокзала на 35% сможет разгрузить Курский вокзал.

В начале 2021 года транспортными ведомствами Москвы и Нижегородской области было подписано соглашение о совместном использовании карты «Тройка». Поэтому уже в ближайшее время пассажиры, прибывающие из Нижегородской области, смогут использовать одну карту для оплаты проезда как в Москве, так и в Нижнем Новгороде.

Вокзальный комплекс включает современный пассажирский терминал, две новые пассажирские платформы - островную и береговую с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от дождя, снега и солнца Вокзал имеет два выхода - в сторону станции метро «Черкизовская» и стадиона «РЖД Арена» и в сторону Щелковского шоссе. В здании - зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, зал приема делегаций, автоматические камеры хранения, универсальные билетные кассы, бизнес-зал, фуд-корт, комнаты матери и ребенка.

К октябрю 2021 года будет сделан проход к зданию вокзала со стороны ул. Амурская. Это сократит путь до метро и МЦК почти в три раза для десятков тысяч нынешних и будущих жителей Гольянова. Также будет обустроена перехватывающая парковка на 311 мест и парковка для каршеринга на 46 мест, появятся зоны такси и «kiss&ride» - «поцелуй и поезжай» - для быстрой высадки пассажиров личного транспорта.