В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Московские автобусы в июне перевезут на 13 процентов больше пассажиров

Вечерняя Москва
2 часа назад
Новые автобусы коммерческих перевозчиков Москвы в июне смогут перевозить на 13 процентов больше пассажиров. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».
Столичные автобусы в июне перевезут больше пассажиров
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Вместо транспорта малого класса на дороги столицы выйдут 528 больших автобусов с системой климат-контроля, USB-зарядками и Wi-Fi. Каждый рассчитан на 85–100 пассажиров.
Автобусы малого класса оставят на маршрутах с невысоким числом пассажиров, пишет РИА Новости.
Ранее увеличение пассажиропотока зафиксировали в московском наземном транспорте.
Новости Москвы,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители