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Восемь пляжей Москвы стали доступными для купания

ИА Regnumиещё 11
4 часа назад
Восемь зон отдыха с купанием приняты в эксплуатацию и готовы к посещению в Москве. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.
Восемь столичных пляжей готовы к открытию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет о таких водоемах, как Путяевский пруд, озеро Белое, озеро Мещерское, «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро.
Еще 36 зон отдыха на воде принято в эксплуатацию без возможности плавать в водоемах.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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