Восемь столичных пляжей готовы к открытию

Речь идет о таких водоемах, как Путяевский пруд, озеро Белое, озеро Мещерское, «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро.

Еще 36 зон отдыха на воде принято в эксплуатацию без возможности плавать в водоемах.