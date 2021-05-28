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Москвичей предупредили о росте популяции комаров

Москва24
28 минут назад
В Москве отмечается рост популяции комаров, городские службы приступили к дезинсекции водоемов для сокращения их численности. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Москвичей предупредили о росте популяции комаров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"В столице установилась благоприятная погода не только для долгих прогулок, но и для роста популяции комаров, которые легко испортят отдых на природе. Сократить число этих назойливых насекомых в местах отдыха горожан помогает дезинсекция поверхности водоемов и трехметровой береговой полосы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специальный раствор абсолютно безопасен для людей, животных и обитателей водоемов. Работы по дезинсекции проводятся с начала лета до первых осенних заморозков. Первую обработку уже провели на Верхнем и Нижнем Люблинских прудах.
"А вот отправляясь на прогулку на природные территории столицы, не забудьте взять с собой защитный спрей – на особо охраняемых природных территориях любая обработка запрещена", – сообщили в ведомстве.
Ранее эколог рассказал, что при неправильном применении средства против комаров могут навредить здоровью человека. По его словам, фумигаторы нельзя оставлять включенными на долгий срок, а мази и спреи от комаров следует наносить не на кожу, а на одежду.
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