Москвичей предупредили о росте популяции комаров

"В столице установилась благоприятная погода не только для долгих прогулок, но и для роста популяции комаров, которые легко испортят отдых на природе. Сократить число этих назойливых насекомых в местах отдыха горожан помогает дезинсекция поверхности водоемов и трехметровой береговой полосы", – говорится в сообщении.
"А вот отправляясь на прогулку на природные территории столицы, не забудьте взять с собой защитный спрей – на особо охраняемых природных территориях любая обработка запрещена", – сообщили в ведомстве.