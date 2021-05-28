Москвичей предупредили о росте популяции комаров

Отмечается, что специальный раствор абсолютно безопасен для людей, животных и обитателей водоемов. Работы по дезинсекции проводятся с начала лета до первых осенних заморозков. Первую обработку уже провели на Верхнем и Нижнем Люблинских прудах.

Ранее эколог рассказал, что при неправильном применении средства против комаров могут навредить здоровью человека. По его словам, фумигаторы нельзя оставлять включенными на долгий срок, а мази и спреи от комаров следует наносить не на кожу, а на одежду.