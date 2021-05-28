В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

ТАССиещё 1
8 минут назад
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилировалась, роста числа выявляемых случаев заражения нет. Об этом заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: ТАССТАСС
"Должен сказать, что она (ситуация с коронавирусом в Москве - прим. ТАСС) стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю даже "упали" [данные] и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. <...> Но сам уровень все равно остается достаточно высоким, поэтому надо не забывать беречься, прививаться", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-1".
Коронавирусом в мире заразились около 169 млн человек, более 3,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 044 459 случаев заражения, выздоровели 4 661 234 человека, умерли 120 406. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
Как сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 274 против 3 105 днем ранее, до 1 170 396. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,28%. За сутки в столице зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, с начала пандемии - 19 940, следует из сообщения штаба.
Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 2 998 пациентов. За все время выздоровели 1 055 130 человек. В настоящее время в столице болеют 95 326 человек.
Новости Москвы,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители