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В Москве открывается десятый вокзал — Восточный

BFM.RU
18 минут назад
В Москве 29 мая открывается Восточный вокзал. Он будет функционировать в составе крупного транспортно-пересадочного узла «Черкизово» для поездов как ближнего, так и дальнего следования.
В Москве откроют десятый вокзал
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»
На Восточный планируется в том числе перевести 27 пар поездов дальнего следования, прибывающих на Курский вокзал. На самом Курском вокзале будут проходить ремонтные работы. На территории Восточного будет зона отдыха, фудкорты, Wi-Fi.
Восточный должен был открыться еще в прошлом году, говорит директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.
Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта:
«О том, что такой вокзал нужен, исследования проводились уже давно. Задача — снять нагрузку в первую очередь на поезда, сообщение которых намного меньше, чем у поездов, которые обслуживает Курский вокзал, чтобы загрузить транспорт общего пользования в инфраструктуре города Москвы и сделать пересадку с внешнего транспорта на транспорт общего пользования. Это основная цель создания, строительства такого вокзального комплекса. Задача — построить этот вокзал в таком большом транспортном пересадочном узле, который подходит и к станции метро, и железнодорожному кольцу. Нет смысла пассажира дальнего следования пересаживать на городской пассажирский транспорт общего пользования, в том числе и на метро, а вот людей, которые используют железную дорогу для совершения своих ежедневных трудовых корреспонденций, это вполне можно сделать».
Новый железнодорожный вокзал появится в Москве впервые за последние 100 лет. В прошлом году «Россети Московский регион» подключили к сетям транспортно-пересадочный узел «Черкизово», который объединяет станцию «Черкизовская» Сокольнической линии столичного метрополитена, станцию МЦК «Локомотив» и остановки наземного городского транспорта. В составе узла также заработает Восточный. В здании вокзала будут лифты, эскалаторы, пеленальные комнаты, зал для ожидания.
Новости Москвы,Черкизово,Россети,
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