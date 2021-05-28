В Москве откроют десятый вокзал

«О том, что такой вокзал нужен, исследования проводились уже давно. Задача — снять нагрузку в первую очередь на поезда, сообщение которых намного меньше, чем у поездов, которые обслуживает Курский вокзал, чтобы загрузить транспорт общего пользования в инфраструктуре города Москвы и сделать пересадку с внешнего транспорта на транспорт общего пользования. Это основная цель создания, строительства такого вокзального комплекса. Задача — построить этот вокзал в таком большом транспортном пересадочном узле, который подходит и к станции метро, и железнодорожному кольцу. Нет смысла пассажира дальнего следования пересаживать на городской пассажирский транспорт общего пользования, в том числе и на метро, а вот людей, которые используют железную дорогу для совершения своих ежедневных трудовых корреспонденций, это вполне можно сделать».