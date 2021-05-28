В центрах "Мои документы" станут доступны семь услуг ЗАГС

Семь услуг ЗАГС будут доступны в центрах "Мои документы" с 31 мая. Среди них регистрация брака в неторжественной обстановке, получение повторных свидетельств и справок, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы

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"В шести флагманских офисах и 41 районном центре "Мои документы" появятся новые услуги органов ЗАГС. Их можно будет получить с 31 мая", - говорится в сообщении.

Также москвичи старше 18 лет смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке. При подаче заявления будущим молодоженам предоставят на выбор 47 точек в центрах госуслуг, где они смогут расписаться. Первые регистрации пройдут в конце июня и начале июля. В дальнейшем эту услугу можно будет получить во всех центрах "Мои документы".

Среди новых услуг и расторжение брака по совместному заявлению и взаимному согласию, но только в том случае, если нет несовершеннолетних детей. Еще одно условие, которое должно соблюдаться, - либо пара расписывалась в столице, либо хотя бы один из супругов здесь проживает.

Также в "Моих документах" можно будет получить повторные свидетельства и справки, составленные сотрудниками органов ЗАГС, в том числе на несовершеннолетних детей. Еще москвичи смогут внести исправления и изменения в записи актов гражданского состояния - в свидетельство о рождении, заключении брака или развода, усыновлении и другие документы.