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Погода в Москве: В Москве 28 мая ожидаются порывистый ветер, дожди и грозы

ТАССиещё 1
1 час назад
Облачная погода с прояснениями, дождями и грозами ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Дожди и грозы пройдут сегодня в столице
Фото: ТАССТАСС
Днем в Москве температура составит 22-24 градуса тепла, ночью - от 12 до 14 градусов тепла.
В Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов, на востоке области - до 28 градусов, ночью температура опустится до девяти градусов тепла.
"Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Скорость западного ветра в пятницу составит 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра в Москве будет действовать с 9:00 мск до 18:00 мск пятницы. В Подмосковье предупреждение о желтом уровне опасности из-за порывистого ветра будет актуально до 21:00 мск, из-за сильного дождя - 20:00 мск пятницы.
Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.
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