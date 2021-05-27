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Гроза и сильный ветер в столице сохранятся до утра

Mos.ru
2 часа назад
До утра 28 мая в столице ожидается гроза, дождь и сильный ветер. Порывы будут достигать 15 метров в секунду.
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до утра
Фото: Mos.ruMos.ru
Возможно повреждение молниями объектов, не оборудованных громоотводами, а также линий электропередачи. Есть угроза повала деревьев и слабо укрепленных рекламных конструкций, повреждения автотранспорта.
Горожанам рекомендуют быть осторожными.
Если сильный дождь приведет к подтоплениям, сообщить о них москвичи могут в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока по телефону: +7 (495) 657-87-03. Если затоплена территория около дома, отправить заявку можно в управу района (контакты есть на сайте управы), префектуру округа (контактная информация на сайте префектуры), через единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.
Жалобы также принимают через портал «Наш город» в теме «Подтопление придомовой территории» и на горячей линии Объединения административно-технических инспекций: +7 (499) 264-96-81. Если вода скопилась в подземных переходах, следует обратиться в ГБУ «Гормост» по круглосуточному телефону диспетчерской: +7 (495) 632-58-46.
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