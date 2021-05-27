Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до утра

До утра 28 мая в столице ожидается гроза, дождь и сильный ветер. Порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Возможно повреждение молниями объектов, не оборудованных громоотводами, а также линий электропередачи. Есть угроза повала деревьев и слабо укрепленных рекламных конструкций, повреждения автотранспорта.

Если сильный дождь приведет к подтоплениям, сообщить о них москвичи могут в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока по телефону: +7 (495) 657-87-03. Если затоплена территория около дома, отправить заявку можно в управу района (контакты есть на сайте управы), префектуру округа (контактная информация на сайте префектуры), через единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.