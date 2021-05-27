В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Москвичам напомнили о приеме детей в новые детские сады и школы

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад
К концу весны родителям столицы рекомендовали заранее подумать о зачислении детей в детский сад или школу. Такую тему в четверг, 27 мая, поднял официальный Telegram-канал сайта мэра Москвы.
Москвичам посоветовали заранее выбрать детсады и школы
Фото: freepik.comfreepik.com
Уточняется, что горожане могут выбрать для своих детей сад или школу неподалеку от дома. Это можно сделать на портале главы столицы.
Устроить ребенка можно в новые образовательные учреждения. Например, новую школу построили в поселении Сосенском, а также на проспекте Вернадского столицы. Кроме того, открылся детский садик в Люблине.
Ранее сообщалось, что пять тысяч психолого-педагогических классов планируют открыть в школах РФ.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители