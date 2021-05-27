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Музей обороны Москвы отметит День защиты детей

Вечерняя Москва
2 часа назад
Музей обороны Москвы 1 июня приглашает жителей и гостей столицы на праздничную программу «Мир военного детства», приуроченную к Дню защиты детей.
Музей обороны Москвы отметит День защиты детей
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Гости музея смогут увидеть выставку «Детство, опаленной войной» в сопровождении экскурсовода. Пройдет мастер-класс «Открытка на фронт» и награждение призеров Всероссийского конкурса рисунков «Я — фронтовой художник».
Юные посетители приглашаются на показ мультфильмов о подвигах и героях Великой Отечественной войны.
А завершится программа экскурсией по постоянной экспозиции «Великий подвиг защитников Москвы».
Участие в программе по билету в музей, сообщается на сайте организации.
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