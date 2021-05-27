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Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня

ТАССиещё 6
3 часа назад
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет на две недели позже, чем было запланировано, он перенесен на 17-20 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.
Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается, но медленно, и по просьбе городских властей на две недели воздержаться от массовых мероприятий, организационный комитет принял решение о переносе книжного праздника на две недели. Фестиваль обязательно состоится, но теперь только с 17 по 20 июня", - сказал собеседник ТАСС.
Ранее проведение фестиваля было запланировано на 3-6 июня.
В пресс-службе подчеркнули, что важно, чтобы литературный марафон "прошел в благоприятной атмосфере и все желающие смогли выбрать интересные книги, встретиться с любимыми писателями и поэтами, увидеть постановки популярных столичных театров и послушать звездных исполнителей".
К новым датам программа будет уточнена.
Новости Москвы,Общество,ИТАР-ТАСС,
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