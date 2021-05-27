В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Собянин представил новую концепцию московских библиотек

Агентство «Москва»иещё 10
1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте представил новую концепцию столичных библиотек.
Собянин представил новую концепцию городских библиотек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сегодня Россия отмечает День библиотек - праздник всех, кто любит книгу. И в особенности - людей, которые сделали любовь к книге своей профессией. Я от всей души поздравляю московских библиотекарей с профессиональным праздником. Ваш труд очень важен для нашего любимого города и миллионов москвичей! В Москве работает 1,6 тыс. самых разнообразных библиотек. Среди них - всемирно известные хранилища знаний: Российская государственная библиотека и Библиотека иностранной литературы. Библиотеки есть в каждом вузе и школе Москвы. Однако ближе всех к москвичам находится городская сеть - 440 библиотек, в большинстве своем расположенных в жилых районах. Очень часто - на первых этажах домов. Общий книжный фонд городских библиотек составляет 17,2 млн изданий», - говорится в сообщении.
Мэр при этом отметил, что сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождение. «В рамках программы «Московские библиоцентры» мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное - меняем концепцию работы библиотек», - написал он.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители