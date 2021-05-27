Собянин представил новую концепцию городских библиотек

«Сегодня Россия отмечает День библиотек - праздник всех, кто любит книгу. И в особенности - людей, которые сделали любовь к книге своей профессией. Я от всей души поздравляю московских библиотекарей с профессиональным праздником. Ваш труд очень важен для нашего любимого города и миллионов москвичей! В Москве работает 1,6 тыс. самых разнообразных библиотек. Среди них - всемирно известные хранилища знаний: Российская государственная библиотека и Библиотека иностранной литературы. Библиотеки есть в каждом вузе и школе Москвы. Однако ближе всех к москвичам находится городская сеть - 440 библиотек, в большинстве своем расположенных в жилых районах. Очень часто - на первых этажах домов. Общий книжный фонд городских библиотек составляет 17,2 млн изданий», - говорится в сообщении.