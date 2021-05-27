Собянин представил новую концепцию городских библиотек

Мэр при этом отметил, что сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождение. «В рамках программы «Московские библиоцентры» мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное - меняем концепцию работы библиотек», - написал он.