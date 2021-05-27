На ВДНХ воссоздали исторический розарий

Исторический розарий, расположенный около макета ракеты-носителя «Восток», воссоздали на ВДНХ по фотографиям 1960-х годов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Фото: Агентство "Москва" Агентство "Москва"

На архивных снимках видно, что с 1962-го по 1980-е годы эта территория была оформлена розами флорибунда. Однако с 1990-х годов цветы были утрачены.

Концепцию по восстановлению исторического озеленения площади Промышленности разработали ландшафтные архитекторы ВДНХ. Всего было высажено около 1250 кустов роз флорибунда. Кусты расположили в три ряда на верхнем ярусе вокруг макета.