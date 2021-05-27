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На ВДНХ воссоздали исторический розарий

Мослентаиещё 2
2 часа назад
Исторический розарий, расположенный около макета ракеты-носителя «Восток», воссоздали на ВДНХ по фотографиям 1960-х годов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
На ВДНХ воссоздали исторический розарий
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"
На архивных снимках видно, что с 1962-го по 1980-е годы эта территория была оформлена розами флорибунда. Однако с 1990-х годов цветы были утрачены.
Концепцию по восстановлению исторического озеленения площади Промышленности разработали ландшафтные архитекторы ВДНХ. Всего было высажено около 1250 кустов роз флорибунда. Кусты расположили в три ряда на верхнем ярусе вокруг макета.
Цветение этих роз можно будет увидеть уже в июне. Отмечается, что данный сорт — «юбилей принца монако» — отличается продолжительным повторяющимся цветением. Бутоны появляются с конца июня до конца сентября.
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