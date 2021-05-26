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Погода в Москве: синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в столице из-за угрозы пожаров

Администрация поселения Киевский
1 час назад
Метеорологи Гидрометцентра России 26 мая объявили в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за четвертого класса угрозы возникновения пожаров.
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Период предупреждения продлится до 13:00 четверга, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
Отметим, что четвертый считается высоким классом пожарной опасности, а пятый классифицируется как чрезвычайный.
Новости Москвы,АГН "Москва",Россия,
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