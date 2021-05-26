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Собянин заявил, что Москва будет лучшим городом в мире

ТК «Звезда»иещё 3
48 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении сделать Москву самым лучшим городом в мире с самыми лучшими школами, больницами и инновационными предприятиями. Об этом он сказал в ходе вручения премии «Прорыв года».
Собянин: Москва будет лучшим городом в мире
Фото: pixabay.compixabay.com
«Мы всегда ставили себе задачу, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. Чтобы у нас были лучшие школы, больницы, рестораны, кафе, инновационные предприятия и лучшие цифровые решения. Наш город должен быть лучшим и будет им», - сказал Собянин.
Он отметил, что по итогам 2020 года в московском бюджете приличный дефицит. Но этот дефицит можно покрыть только одним способом - «движением вперед, инвестициями, не останавливаться».
Ранее Собянин заявил, что столица достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса, не хуже других мировых городов. Он также отметил, что в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений, Москва отработала даже лучше других мировых городов.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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