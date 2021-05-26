Бизнес в Москве в 2020 году получил 500 млрд рублей поддержки

Объем поддержки бизнеса в Москве в 2020 году составил 500 млрд рублей, сообщил в ходе презентации первого выпуска "зеленых" облигаций города заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов

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По словам Ефимова, даже в условиях пандемии 2020 года, город показал один из наиболее успешных региональных результатов с минимальным "минусом" относительно динамики 2019 года.

"Объем поддержки бизнеса в городе Москве [в 2020 году] составил порядка 500 млрд рублей. Нам удалось сохранить положительную динамику таких показателей, как объем инвестиций в основной капитал. По итогам прошлого года мы получили рост, по предварительным данным, 1,7% в реальном выражении, мы получили положительную динамику реальной заработной платы - доходы населения, несмотря на приостановку целых отраслей экономики, все же выросли", - сказал Ефимов.

По его словам, власти города отмечают положительную динамику в секторе промышленного производства и объема строительства жилья, который на протяжении 2019 и 2020 годов оставался на рекордном для Москвы уровне около 5 млн кв. м.

"Для понимания - в Москве последние 10 лет в среднем строили 3,6-3,8 млн квадратных метров жилья", - добавил заммэра.

"Зеленые" облигации Москвы

27 мая состоятся размещение первого в России субфедерального выпуска "зеленых" облигаций Москвы. Объем выпуска составит 70 млрд рублей ( 777 млн), номинал облигаций - 1 тыс. рублей ( 11), срок обращения - семь лет. Дата погашения - 18 мая 2028 года.

Эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств правительство города направит на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта.