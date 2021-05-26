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Бизнес в Москве в 2020 году получил поддержку в размере 500 млрд рублей

ТАСС
25 минут назад
Объем поддержки бизнеса в Москве в 2020 году составил 500 млрд рублей, сообщил в ходе презентации первого выпуска "зеленых" облигаций города заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Бизнес в Москве в 2020 году получил 500 млрд рублей поддержки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Ефимова, даже в условиях пандемии 2020 года, город показал один из наиболее успешных региональных результатов с минимальным "минусом" относительно динамики 2019 года.
"Объем поддержки бизнеса в городе Москве [в 2020 году] составил порядка 500 млрд рублей. Нам удалось сохранить положительную динамику таких показателей, как объем инвестиций в основной капитал. По итогам прошлого года мы получили рост, по предварительным данным, 1,7% в реальном выражении, мы получили положительную динамику реальной заработной платы - доходы населения, несмотря на приостановку целых отраслей экономики, все же выросли", - сказал Ефимов.
По его словам, власти города отмечают положительную динамику в секторе промышленного производства и объема строительства жилья, который на протяжении 2019 и 2020 годов оставался на рекордном для Москвы уровне около 5 млн кв. м.
"Для понимания - в Москве последние 10 лет в среднем строили 3,6-3,8 млн квадратных метров жилья", - добавил заммэра.

"Зеленые" облигации Москвы

27 мая состоятся размещение первого в России субфедерального выпуска "зеленых" облигаций Москвы. Объем выпуска составит 70 млрд рублей ( 777 млн), номинал облигаций - 1 тыс. рублей ( 11), срок обращения - семь лет. Дата погашения - 18 мая 2028 года.
Эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств правительство города направит на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта.
"Зеленые" облигации Москвы будут размещены на Московской бирже, приобрести их могут российские и иностранные инвесторы, управляющие компании, трейдеры и частные лица.
Новости Москвы,Владимир Ефимов,Московская биржа,
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