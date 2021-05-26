В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Летом в Москве будут работать шесть детских лагерей

Вечерняя Москваиещё 1
44 минуты назад
Шесть детских лагерей получили разрешение работать в Москве летом этого года. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного ГУ МЧС России Александр Бобров в среду, 26 мая.
Летом в Москве будут работать шесть детских лагерей
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
— На учет взято шесть объектов детского оздоровительного отдыха, которые расположены на территории города, — рассказал Бобров.
В трех из них еще проверяют соблюдение требований пожарной безопасности, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что программа кешбэка за отдых в детских лагерях стартовала в России.
Новости Москвы,АГН "Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители