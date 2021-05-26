Детский сад на 140 мест ввели в эксплуатацию в Люблино

Уточняется, что в двухэтажном здании разместятся групповые с игровой для различных занятий, отдельными спальнями и обеденными комнатами для каждой группы, раздевалками и санузлами. Кроме того, в детском саду обустроят музыкальный и физкультурный залы с кладовыми для хранения инвентаря, помещение для кружков, кабинеты логопеда и психолога. Также в здании оборудуют кухню для обеспечения воспитанников питанием. Для удобства установлен пассажирский лифт. Территорию вокруг садика благоустроили: для каждой из шести групп оборудовали игровые площадки с верандами для укрытия от дождя и солнца, а также спортплощадку.