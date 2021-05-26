В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Детский сад на 140 мест ввели в эксплуатацию в Люблино

Агентство «Москва»иещё 2
26 мая 2021
В столичном районе Люблино введен в эксплуатацию детский сад на 140 мест. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
Детский сад на 140 мест ввели в эксплуатацию в Люблино
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 140 малышей на юго-востоке Москвы. Объект возведен за счет инвестора на ул. Цимлянская, д. 3, стр. 4 в районе Люблино в составе жилого комплекса «Влюблино», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в двухэтажном здании разместятся групповые с игровой для различных занятий, отдельными спальнями и обеденными комнатами для каждой группы, раздевалками и санузлами. Кроме того, в детском саду обустроят музыкальный и физкультурный залы с кладовыми для хранения инвентаря, помещение для кружков, кабинеты логопеда и психолога. Также в здании оборудуют кухню для обеспечения воспитанников питанием. Для удобства установлен пассажирский лифт. Территорию вокруг садика благоустроили: для каждой из шести групп оборудовали игровые площадки с верандами для укрытия от дождя и солнца, а также спортплощадку.
«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства. К проверкам детского сада на ул. Цимлянская привлекались специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и примененных материалов», - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Войстратенко.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители