Еще 2 886 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 052 132", – говорится в сообщении.

За последние сутки в столице выявлено 3 105 новых случаев коронавируса, госпитализирован 971 человек. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 58.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 9 039 новых случаев COVID-19. При этом в 1 293 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 035 207 случаев COVID-19.