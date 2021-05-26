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Ефимов: уровень безработицы в столице продолжает снижаться

BFM.RUиещё 6
56 минут назад
Ситуация на рынке труда стабилизировалась практически по всем параметрам. На конец апреля уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,71%, снизившись с начала года на 0,61 процентного пункта. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 45,8%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Безработица продолжила снижаться в Москве
Фото: ТАССТАСС
«Сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020-го — апрель 2021 года находится в положительной зоне и составляет 178 тысяч человек. Наибольший прирост принятого на работу персонала по сравнению с прошлогодним апрелем зафиксирован в динамично развивающихся отраслях: разработке программного обеспечения — 35,9 тысячи человек, здравоохранении — 30,3 тысячи человек, строительстве и розничной торговле — по 22,6 тысячи человек, оптовой торговле — 20,9 тысячи сотрудников», — подчеркнул заммэра.
Резко снизился и уровень напряженности на московском рынке квалифицированного труда. По данным HeadHunter, этот показатель — отношение количества резюме к числу вакансий — с начала 2021 года устойчиво был ниже, чем за аналогичные периоды 2020 года.
«В Москве в апреле текущего года на одну вакансию приходилось шесть резюме, в то время как в апреле 2020 года —12 резюме на вакансию. За четыре прошедших месяца уровень напряженности снизился на 28,7% к январю — апрелю 2020 года. Причина — рост экономики и, как следствие, — опережающая активность работодателей в поиске новых сотрудников для расширения бизнеса. Количество вакансий выросло на 39% к январю — апрелю 2020 года, количество резюме — всего на процент», — подчеркнул руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Увеличение числа новых рабочих мест идет параллельно с увеличением средних зарплат. В январе — марте 2021 года рост номинальной зарплаты наблюдался в большинстве отраслей городской экономики и составил 8,9% к аналогичному периоду 2020 года. За это же время реальная заработная плата выросла на 4,1%. Наиболее быстрыми темпами зарплаты в Москве росли в строительстве, розничной торговле, деятельности профессиональной, научной и технической, обрабатывающих производствах, информации и связи, здравоохранении, а также в высокотехнологичной промышленности, отмечают эксперты Аналитического центра Москвы.
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