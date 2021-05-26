Безработица продолжила снижаться в Москве

Ситуация на рынке труда стабилизировалась практически по всем параметрам. На конец апреля уровень зарегистрированной безработицы в Москве
составил 0,71%, снизившись с начала года на 0,61 процентного пункта. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 45,8%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Резко снизился и уровень напряженности на московском рынке квалифицированного труда. По данным HeadHunter, этот показатель — отношение количества резюме к числу вакансий — с начала 2021 года устойчиво был ниже, чем за аналогичные периоды 2020 года.
Увеличение числа новых рабочих мест идет параллельно с увеличением средних зарплат. В январе — марте 2021 года рост номинальной зарплаты наблюдался в большинстве отраслей городской экономики и составил 8,9% к аналогичному периоду 2020 года. За это же время реальная заработная плата выросла на 4,1%. Наиболее быстрыми темпами зарплаты в Москве росли в строительстве, розничной торговле, деятельности профессиональной, научной и технической, обрабатывающих производствах, информации и связи, здравоохранении, а также в высокотехнологичной промышленности, отмечают эксперты Аналитического центра Москвы.