Безработица продолжила снижаться в Москве

Резко снизился и уровень напряженности на московском рынке квалифицированного труда. По данным HeadHunter, этот показатель — отношение количества резюме к числу вакансий — с начала 2021 года устойчиво был ниже, чем за аналогичные периоды 2020 года.

Увеличение числа новых рабочих мест идет параллельно с увеличением средних зарплат. В январе — марте 2021 года рост номинальной зарплаты наблюдался в большинстве отраслей городской экономики и составил 8,9% к аналогичному периоду 2020 года. За это же время реальная заработная плата выросла на 4,1%. Наиболее быстрыми темпами зарплаты в Москве росли в строительстве, розничной торговле, деятельности профессиональной, научной и технической, обрабатывающих производствах, информации и связи, здравоохранении, а также в высокотехнологичной промышленности, отмечают эксперты Аналитического центра Москвы.