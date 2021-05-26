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Сергей Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ

Вечерняя Москва
42 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ в Москве. Об этом говорится в личном блоге главы города в среду, 26 мая.
Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ
Фото: ТАССТАСС
Глава города отметил, что в 2021 году на ВДНХ откроют около 15 новых культурных и развлекательных объектов. Сергей Собянин уточнил, что среди них будут выставочные залы, музеи, а также аттракционы и площадки общепита.
— А ведь еще десять лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории. Слава Богу, удалось этого не допустить, — написал мэр.
Он напомнил, что ВДНХ начали благоустраивать в 2014 году. За последние годы на территории выставочного комплекса появились новые фонтаны, пруды и другие благоустроенные объекты. По словам главы города, масштабные проекты также касаются строительства колеса обозрения, детского парка и нового экспоцентра.
Сергей Собянин отметил, что на ВДНХ очень высокая плотность исторических памятников, которые продолжают реставрировать в настоящее время.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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