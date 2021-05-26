Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ в Москве. Об этом говорится в личном блоге главы города в среду, 26 мая.

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Глава города отметил, что в 2021 году на ВДНХ откроют около 15 новых культурных и развлекательных объектов. Сергей Собянин уточнил, что среди них будут выставочные залы, музеи, а также аттракционы и площадки общепита.

— А ведь еще десять лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории. Слава Богу, удалось этого не допустить, — написал мэр.

Он напомнил, что ВДНХ начали благоустраивать в 2014 году. За последние годы на территории выставочного комплекса появились новые фонтаны, пруды и другие благоустроенные объекты. По словам главы города, масштабные проекты также касаются строительства колеса обозрения, детского парка и нового экспоцентра.