В Московском зоопарке вылупился птенец редких журавлей

По словам генерального директора московского зоопарка Светланы Акуловой, первое потомство у венценосных журавлей часто не выживает.

Для полноценного развития птенцам африканских журавлей нужно много двигаться - так их от природы длинные лапы станут крепкими и сильными. Пока погода на улице оставалась холодной, киперы выгуливали птенца в павильоне. Когда воздух прогрелся выше 20 градусов по Цельсию, малыша впервые вывели на улицу.