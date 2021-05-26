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Потоп в ЖК «Мещерский лес» в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
На Западе Москвы затопило жилой комплект Мещерский лес, на Боровском шоссе. Видео публикует telegram-канал «Москва».
На кадрах, снятых жителями жилого комплекса, можно увидеть, как вода прибывает из технического помещения. Сообщается, что там находится насосная станция.
«Купальный сезон объявляю официально открытым» - говорит автор видео, показывая резиновые сапоги.
Причины аварии неизвестны. Жителям ЖК можно ходить только в резиновых сапогах. Уровень воды по щиколотку.
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