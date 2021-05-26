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В РЖД назвали сроки запуска беспилотных поездов «Ласточка»

RT на русскомиещё 2
2 часа назад
К концу 2021 года в РЖД ожидают получить первые беспилотные поезда «Ласточка», которые начнут работать в Москве в тестовом режиме в следующем году, сообщил глава компании Олег Белозёров.
Беспилотные "Ласточки" появятся в РЖД к концу 2021 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью в автономном режиме», — цитирует РИА Новости заявление Белозёрова.
Он добавил, что сертификацию планируется завершить в 2022 году.
По его словам, беспилотные составы будут введены на Московском центральном кольце (МЦК).
Кроме того, глава РЖД сообщил, что компания обсуждает с московскими властями сокращение интервала между поездами, курсирующими по МЦК. Сейчас он составляет четыре минуты, его планируется сократить до трёх минут.
Белозёров уточнил, что для этого будет необходимо «пересчитать финансовую модель».
В 2016 году глава РЖД Олег Белозёров говорил, что госкомпания планирует запустить беспилотные поезда на МЦК к 2021 году.
Новости Москвы,Олег Белозеров,РЖД,Правительство Москвы,РИА Новости,
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