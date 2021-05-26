Беспилотные "Ласточки" появятся в РЖД к концу 2021 года

К концу 2021 года в РЖД ожидают получить первые беспилотные поезда «Ласточка», которые начнут работать в Москве в тестовом режиме в следующем году, сообщил глава компании Олег Белозёров

«Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью в автономном режиме», — цитирует РИА Новости заявление Белозёрова.

Он добавил, что сертификацию планируется завершить в 2022 году.

По его словам, беспилотные составы будут введены на Московском центральном кольце (МЦК).

Кроме того, глава РЖД сообщил, что компания обсуждает с московскими властями сокращение интервала между поездами, курсирующими по МЦК. Сейчас он составляет четыре минуты, его планируется сократить до трёх минут.

Белозёров уточнил, что для этого будет необходимо «пересчитать финансовую модель».