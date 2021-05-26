Выставка «Мечта москвича» открылась на ВДНХ

В историческом павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ открылась выставка «Мечта москвича». Первая полномасштабная экспозиция музея посвящена судьбе автомобильной марки «Москвич».

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Автомобиль «Москвич» воплощал заветную мечту, имел профиль и характер своей эпохи. Наглядно отражают две последние характеристики 30 экспонатов транспортной коллекции и более 300 артефактов.

Гости музея увидят «Москвич-422» («Буратино»), миллионный «Москвич-408» 1967 года, «Москвич-400», сошедший с конвейера в первый послевоенный год, а также ГД-1 — первый советский двигатель, созданный для участия в «Формуле-1».

В инсталляциях-кадрах из кинолент можно узнать об истории марки, в зале «Ралли» собраны свидетельства гоночных достижений автомобилей, а в зале «Прототипы» — футуристичные концепт-кары.

В «Зале истории завода» находится картотека чертежей, фотографий и книг, связанных с инженерным и дизайнерским наследием «Москвича».