Собянин подписал закон об онлайн-голосовании в Москве

Законом также введена возможность проведения голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Партии, выдвигающие свои списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госдуме
, получили право досрочно прекращать полномочия выдвинутых ими членов избирательной комиссии. Уточняется также, что наблюдателем на местных референдумах и выборах в столичные органы власти может быть гражданин, обладающий активным избирательным правом и проживающий на территории города.