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Собянин подписал закон об онлайн-голосовании в Москве

Москва24иещё 1
40 минут назад
Сергей Собянин подписал закон, согласно которому сбор подписей для выдвижения кандидатов на выборах в органы власти Москвы может проходить в электронном виде. Уточняется, что собирать подписи будут с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Собянин подписал закон об онлайн-голосовании в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Законом также введена возможность проведения голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Партии, выдвигающие свои списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госдуме, получили право досрочно прекращать полномочия выдвинутых ими членов избирательной комиссии. Уточняется также, что наблюдателем на местных референдумах и выборах в столичные органы власти может быть гражданин, обладающий активным избирательным правом и проживающий на территории города.
Кроме того, документом предусмотрено проведение в этом году в Москве эксперимента по организации дистанционного электронного голосования. Единый день голосования назначен на 19 сентября 2021 года.
Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов заявил, что около 40% голосующих столицы могут проголосовать дистанционно, если к моменту выборов будет запущено специальное мобильное приложение. По его словам, интерес к электронному голосованию среди граждан достаточно высок.
Новости Москвы,Алексей Венедиктов,Сергей Собянин,Госдума,Правительство Москвы,
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