5G запустят в столичном метро

Как сообщили ТАСС в пресс-службе оператора "Билайн", компания не так давно завершила модернизацию мобильной сети в Москве, подготовив ее к запуску 5G. "А через несколько дней мы объявим о завершении проекта масштабного строительства сети 5G-Ready на всех станциях, переходах и тоннелях московского метрополитена. Мы готовы поддержать инициативу мэра Москвы и запустить 5G в метро в кратчайшие сроки, как только это станет возможным", - отметили в пресс-службе.