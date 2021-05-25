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Около 40 театральных зданий и помещений отремонтируют в Москве в ближайшие годы

РИАМОиещё 3
2 часа назад
В Москве продолжают приводить в порядок здания и помещения театров, в ближайшие годы планируется провести ремонт 37 объектов, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Кибовский отметил, что десять лет назад только 30% площадей городских театров находились в хорошем состоянии. К началу этого года данный показатель достиг 65%.
40 театральных зданий отремонтируют в столице
Фото: pixabay.compixabay.com
«Осталось доделать еще 35% (площадей театров - ред.), это тоже достаточно большой задел - 146 тыс. кв. метров, но у нас есть программа, рассчитанная адресно, бюджетно, где у нас каждый театр знает свои перспективы», - заключил Кибовский.
Новости Москвы,Александр Кибовский,
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