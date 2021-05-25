Северо-Восточную хорду достроят в 2022 году

Работы по строительству Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"В этом году предполагается завершить строительство участка хорды от Открытого до Ярославского шоссе, а уже в следующем году мы планируем достроить участок от Ярославского до Дмитровского шоссе. Таким образом, в 2022 году трасса будет готова на всем протяжении", – рассказал заммэра в эфире телеканала "Москва 24".

Он также добавил, что оставшиеся участки трассы являются самыми сложными с точки зрения проектирования и строительства. Общая протяженность хорды – 35 километров, она пройдет от дороги Москва – Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.

Уточняется, что дорога соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.