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Северо-Восточную хорду достроят в 2022 году

Москва24иещё 4
8 часов назад
Работы по строительству Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Северо-Восточную хорду достроят в 2022 году
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
"В этом году предполагается завершить строительство участка хорды от Открытого до Ярославского шоссе, а уже в следующем году мы планируем достроить участок от Ярославского до Дмитровского шоссе. Таким образом, в 2022 году трасса будет готова на всем протяжении", – рассказал заммэра в эфире телеканала "Москва 24".
Он также добавил, что оставшиеся участки трассы являются самыми сложными с точки зрения проектирования и строительства. Общая протяженность хорды – 35 километров, она пройдет от дороги Москва – Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.
Уточняется, что дорога соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.
Ранее сообщалось, что в составе развязки на пересечении Юго-Восточной хорды и Волгоградского проспекта строятся 5 эстакад. По словам Андрея Бочкарева, на стройплощадке минимизировано влияние работ на автомобильное движение.
Новости Москвы,Москва24,
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